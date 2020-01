Киев требует удалить тризуб из британского пособия по экстремизму

Удалить изображение тризуба из пособия по экстремизму, изданного антитеррористическим отделом британской полиции для медицинского и образовательного персонала, требует посольство Украины в Великобритании. Заявление опубликовано в Twitter посольства.

В посольстве назвали размещение в руководстве фотографии татуировки с тризубом, который является закрепленным в Конституции гербом Украины, "более чем возмутительным", и заявили, что никакие объяснения не могут быть приняты.

Посольство потребовало удалить изображение и принести официальные извинения.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb