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Киев требует удалить тризуб из британского пособия по экстремизму

Киев требует удалить тризуб из британского пособия по экстремизму - Фото
Иллюстративное фото - depositphotos.com
19.01.2020, 14:49

Посольство в Великобритании ждет официальных извинений

Удалить изображение тризуба из пособия по экстремизму, изданного антитеррористическим отделом британской полиции для медицинского и образовательного персонала, требует посольство Украины в Великобритании. Заявление опубликовано в Twitter посольства.

В посольстве назвали размещение в руководстве фотографии татуировки с тризубом, который является закрепленным в Конституции гербом Украины, "более чем возмутительным", и заявили, что никакие объяснения не могут быть приняты.

Посольство потребовало удалить изображение и принести официальные извинения.

  • В ноябре прошлого года посольство Украины в США призвало издание New York Times исправить в материале карту Украины без Крыма.
  • В том же месяце с аналогичным требованием посольство в Великобритании обратилось к еженедельнику The Economist.
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тризуб герб посольство в Великобритании
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