NYT исправила карту: Крым уже не российский, но отделен пунктиром

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После призыва посольства Украины в США издание The New York Times исправило карту, на которой временно оккупированный Крым был изображен как территория России. Карта размещена в статье о проекте горнолыжного курорта в Карпатах.

Теперь Крым на карте - того же цвета, что и Украина, но отделен от нее пунктирной линией:

В списке правок к материалам NYT сообщает, что пунктирная линия обозначает территорию, "аннексированную Россией в 2014 году".

Вчера украинское посольство в США обратилось к изданию с призывом исправить ошибку в карте.

Ранее стало известно, что один из ведущих телеканалов Великобритании будет использовать Kyiv вместо Kiev.

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