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В The New York Times изобразили Крым "российским": фото

В The New York Times изобразили Крым "российским": фото - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
07.11.2019, 12:00

Украинские дипломаты призвали издание исправить "ошибку"

Американское издание The New York Times в статье о проекте горнолыжного курорта в Карпатах опубликовало карту, на которой временно оккупированный Крым изображен территорией России.

На инцидент в Facebook отреагировало посольство Украины в США. Дипломаты призвали "не играть на руку информационной пропаганде РФ" – и исправить "ошибку".

По состоянию на 7 ноября The New York Times так и не поменяли карту.

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Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США/Facebook

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Крым посольство украины в сша The New York Times NYT
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