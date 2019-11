В The New York Times изобразили Крым "российским": фото

Иллюстративное фото: depositphotos

Американское издание The New York Times в статье о проекте горнолыжного курорта в Карпатах опубликовало карту, на которой временно оккупированный Крым изображен территорией России.

На инцидент в Facebook отреагировало посольство Украины в США. Дипломаты призвали "не играть на руку информационной пропаганде РФ" – и исправить "ошибку".

По состоянию на 7 ноября The New York Times так и не поменяли карту.

Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США/Facebook