Киев и область накроет туман – видимость 200-500 метров

Фото: Патрульная полиция Киева

В ближайшее время и до конца дня Киев и область накроет туман, объявлен I уровень опасности. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Туман начнется в ближайшее время и будет сохраняться до конца суток, сообщило ведомство в 8:02.

По данным центра, видимость составит 200-500 м.

Объявлен I уровень опасности, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, заключают в сообщении.

Фото: Укргидрометцентр

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