Київ та область накриє туман – видимість 200-500 метрів
У найближчу годину і до кінця дня Київ та область накриє туман, оголошено I рівень небезпечності. Про це повідомив Укргідрометцентр.
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Туман почнеться у найближчу годину і зберігатиметься до кінця доби, повідомило відомство о 8:02.
За даними центру, видимість складатиме 200-500 м.
Оголошено І рівень небезпечності, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, підсумовують у повідомленні.
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