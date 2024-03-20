Київ та область накриє туман – видимість 200-500 метрів

Фото: Патрульна поліція Києва

У найближчу годину і до кінця дня Київ та область накриє туман, оголошено I рівень небезпечності. Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Туман почнеться у найближчу годину і зберігатиметься до кінця доби, повідомило відомство о 8:02.

За даними центру, видимість складатиме 200-500 м.

Оголошено І рівень небезпечності, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, підсумовують у повідомленні.

Фото: Укргідрометцентр

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