Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
14.01.2019, 10:58

Киевский храм при военном госпитале перешел в ПЦУ

Киевский храм при военном госпитале перешел в ПЦУ - Фото
Покровский храм при военном госпитале (фото - orthodox.org.ua)

Это лишь второй киевский приход, который присоединился к новообразованной Православной церкви Украины

Реклама
Реклама

Храм Покрова пресвятой Богородицы при главном военном госпитале перешел в ПЦУ. Об этом сообщает 5 канал

Сообщается, что инициативу настоятеля храма о переходе в единую Православную церковь Украины единогласно поддержали все прихожане храма.

Реклама

"Хотелось бы приходить в храм к Богу и не думать, Московский это патриархат, или Киевский. Просто чтобы была своя независимая церковь и молиться Богу, и думать о Божьих делах", - говорит одна из прихожанок.

Также отмечается, что в этот храм часто приходят украинские военнослужащие, которые защищают страну на передовой в Донбассе. Отчасти поэтому, вопрос с переходом в ПЦУ решился быстро и легко.

Посмотреть, сколько и какие приходы уже перешли в состав ПЦУ, можно по ссылке.

Отправить:
Распечатать:
Теги: автокефалия, пцу, переход в пцу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 