Киевский храм при военном госпитале перешел в ПЦУ

Покровский храм при военном госпитале (фото - orthodox.org.ua)

Храм Покрова пресвятой Богородицы при главном военном госпитале перешел в ПЦУ. Об этом сообщает 5 канал.

Сообщается, что инициативу настоятеля храма о переходе в единую Православную церковь Украины единогласно поддержали все прихожане храма.

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"Хотелось бы приходить в храм к Богу и не думать, Московский это патриархат, или Киевский. Просто чтобы была своя независимая церковь и молиться Богу, и думать о Божьих делах", - говорит одна из прихожанок.

Также отмечается, что в этот храм часто приходят украинские военнослужащие, которые защищают страну на передовой в Донбассе. Отчасти поэтому, вопрос с переходом в ПЦУ решился быстро и легко.

Посмотреть, сколько и какие приходы уже перешли в состав ПЦУ, можно по ссылке.