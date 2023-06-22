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Кипр может купить танки Merkava у Израиля, а свои отдать Украине – Haaretz

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 19:26
Кипр может купить танки Merkava у Израиля, а свои отдать Украине – Haaretz - Фото
Танк Merkava (Фото: EPA)

Израиль планирует продать Кипру свои танки Merkava. Обсуждается вариант, что Кипр после этого передаст Украине свои старые танки. Об этом сообщает Haaretz.

Источники Haaretz в Израиле и на Кипре сказали, что страны вели переговоры по поводу покупки танков Merkava, но не сообщили подробности о самой сделке или сроках ее завершения.

Как отмечается, один из вариантов, который поднимался в ходе обсуждения сделки, заключается в том, что Кипр закупит Merkava у Израиля, а затем отправит в Украину свои более старые танки российского производства. 

Кипрские источники отрицают такой план. По их словам, одна из причин, по которой Кипр покупает Merkava – вероятные трудности с получением запасных частей для российских танков в течение следующих нескольких лет из-за войны России против Украины и международных санкций против Москвы.

В настоящий момент у Кипра есть 82 танка Т-80У и Т-80УК.

Haaretz напоминает, что ранее в этом году несколько СМИ в США и Европе писали, что Кипр якобы согласился передать свои старые танки российского производства Украине в обмен на более новые западные танки.

  • 15 июня 2023 года стало известно, что две неназванные страны, одна из которых находится в Европе, при поддержке США намерены приобрести в Израиле более 200 танков Merkava Mk2 и Mk3, хранящихся на складах. 
Наталья Медведева
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