Кіпр може купити танки Merkava у Ізраїлю, а свої віддати Україні – Haaretz

Ізраїль планує продати Кіпру свої танки Merkava. Обговорюється варіант, що Кіпр після цього передасть Україні свої старі танки. Про це повідомляє Haaretz.

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Джерела Haaretz в Ізраїлі та на Кіпрі сказали, що країни вели переговори з приводу купівлі танків Merkava, але не повідомили подробиці про саму угоду або терміни її завершення.

Як зазначається, один з варіантів, який порушувався під час обговорення угоди, полягає в тому, що Кіпр закупить Merkava у Ізраїлю, а потім відправить в Україну свої старіші танки російського виробництва.

Кіпрські джерела заперечують такий план. За їхніми словами, одна з причин, через яку Кіпр купує Merkava – ймовірні труднощі з отриманням запасних частин для російських танків протягом наступних кількох років через війну Росії проти України та міжнародні санкції проти Москви.

Зараз Кіпр має 82 танки Т-80У та Т-80УК.

Haaretz нагадує, що раніше цього року кілька ЗМІ у США та Європі писали, що Кіпр нібито погодився передати свої старі танки російського виробництва Україні в обмін на новіші західні танки.

15 червня 2023 року стало відомо, що дві неназвані країни, одна з яких європейська, за підтримки США мають намір придбати в Ізраїлі понад 200 танків Merkava Mk2 і Mk3, що зберігаються на складах.

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