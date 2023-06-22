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Кіпр може купити танки Merkava у Ізраїлю, а свої віддати Україні – Haaretz

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 19:26
Кіпр може купити танки Merkava у Ізраїлю, а свої віддати Україні – Haaretz - Фото
Танк Merkava (Фото: EPA)

Ізраїль планує продати Кіпру свої танки Merkava. Обговорюється варіант, що Кіпр після цього передасть Україні свої старі танки. Про це повідомляє Haaretz.

Джерела Haaretz в Ізраїлі та на Кіпрі сказали, що країни вели переговори з приводу купівлі танків Merkava, але не повідомили подробиці про саму угоду або терміни її завершення.

Як зазначається, один з варіантів, який порушувався під час обговорення угоди, полягає в тому, що Кіпр закупить Merkava у Ізраїлю, а потім відправить в Україну свої старіші танки російського виробництва. 

Кіпрські джерела заперечують такий план. За їхніми словами, одна з причин, через яку Кіпр купує Merkava – ймовірні труднощі з отриманням запасних частин для російських танків протягом наступних кількох років через війну Росії проти України та міжнародні санкції проти Москви.

Зараз Кіпр має 82 танки Т-80У та Т-80УК.

Haaretz нагадує, що раніше цього року кілька ЗМІ у США та Європі писали, що Кіпр нібито погодився передати свої старі танки російського виробництва Україні в обмін на новіші західні танки.

  • 15 червня 2023 року стало відомо, що дві неназвані країни, одна з яких європейська, за підтримки США мають намір придбати в Ізраїлі понад 200 танків Merkava Mk2 і Mk3, що зберігаються на складах.
Наталія Медведєва
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війнаІзраїльвійськова допомогаКіпртанкMerkava
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