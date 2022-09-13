Кирби: Россияне отступили под Харьковом, назвав это передислокацией, но ресурсов еще много

Российские оккупанты отступили и бросили свои позиции с боеприпасами в Харьковской области под натиском ВСУ, назвав это "передислокацией", однако в распоряжении российского диктатора Владимира Путина все еще есть много военного потенциала. Об этом сказал координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в ходе брифинга 13 сентября.

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"На севере мы видели, как россияне эвакуировались, отступали, особенно в Харьковской области. Оставили боевые позиции, бросили боеприпасы. Они называют это передислокацией, но, конечно, они отступили перед лицом украинских Вооруженных Сил, которые явно перешли в наступление", – сказал Кирби.

Он подчеркнул, что армия РФ продолжает сталкиваться с множеством проблем с тыловым обеспечением, но путинская армия все еще остается большой и представляет угрозу.

"Очевидно, что у них все еще есть вооруженные силы, способные нанести большой урон, и мы, к сожалению, видели это в какой-то степени в Украине. Это по-прежнему очень большая и очень мощная армия. И в распоряжении Путина по-прежнему остается очень много военного потенциала не только в Украине, но и потенциально в других местах", – добавил Кирби.

В Минобороны РФ массовое бегство российских военных от контрнаступления ВСУ назвали "перегруппировкой войск для наращивания усилий на Донецком направлении".

Сегодня Зеленский поблагодарил украинских воинов за "масштабный и быстрый разгром оккупантов" в Харьковской области. Освобождено уже около 8000 кв. км, примерно на 4000 кв. км продолжаются зачистки.

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Оксана Житнюк

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