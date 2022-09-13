Президент Владимир Зеленский в ходе вечернего видеообращения рассказал о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области, продвижении украинских сил на юге и ситуации на освобожденных от российских войск территориях.

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Зеленский сообщил, что стабилизационные мероприятия завершены в районах общей площадью более 4000 кв. км, еще примерно на такой же освобожденной территории стабилизация продолжается.

Он отметил, что в рамках этих мероприятий украинские силы выявляют остатки оккупационных войск, диверсионных групп, задерживают коллаборантов и возвращают полную безопасность.

По его словам, в в Балаклее и в Граковом Харьковской области уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев, в течение которых населенные пункты были под временной оккупацией армии РФ.

"Еще раз благодарю всех наших бойцов, которые обеспечили столь масштабный и быстрый разгром оккупантов на территории Харьковской области", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что подписал сегодня указ о награждении 153 украинских воинов, из них 12 – посмертно. Все они награждены за храбрость в боях на востоке – в Харьковской области и на Донбассе.

Зеленский рассказал о сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого командующий Сухопутными войсками Александр Сырский доложил об успехах ВСУ в Харьковской области, а командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук – о движении украинских сил на юге.

Сегодня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что операция ВСУ по освобождению Харьковской области продолжается, россиян выбили из более чем 300 населенных пунктов.

Позднее она уточнила, что это подтвержденные данные с учетом стабилизационных мероприятий, но реальная цифра освобожденных территорий в Харьковской области почти в два раза больше. Обновленные данные будут 14 сентября.

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Оксана Житнюк

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