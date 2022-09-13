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"Быстрый разгром оккупантов". ВСУ освободили около 8000 кв. км, идут зачистки – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 22:24
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский в ходе вечернего видеообращения рассказал о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области, продвижении украинских сил на юге и ситуации на освобожденных от российских войск территориях.

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Зеленский сообщил, что стабилизационные мероприятия завершены в районах общей площадью более 4000 кв. км, еще примерно на такой же освобожденной территории стабилизация продолжается.

Он отметил, что в рамках этих мероприятий украинские силы выявляют остатки оккупационных войск, диверсионных групп, задерживают коллаборантов и возвращают полную безопасность.

По его словам, в в Балаклее и в Граковом Харьковской области уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев, в течение которых населенные пункты были под временной оккупацией армии РФ.

"Еще раз благодарю всех наших бойцов, которые обеспечили столь масштабный и быстрый разгром оккупантов на территории Харьковской области", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что подписал сегодня указ о награждении 153 украинских воинов, из них 12 – посмертно. Все они награждены за храбрость в боях на востоке – в Харьковской области и на Донбассе.

Зеленский рассказал о сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого командующий Сухопутными войсками Александр Сырский доложил об успехах ВСУ в Харьковской области, а командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук – о движении украинских сил на юге.

  • Сегодня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что операция ВСУ по освобождению Харьковской области продолжается, россиян выбили из более чем 300 населенных пунктов. 
  • Позднее она уточнила, что это подтвержденные данные с учетом стабилизационных мероприятий, но реальная цифра освобожденных территорий в Харьковской области почти в два раза больше. Обновленные данные будут 14 сентября.

Читайте также: Украина готовила контрнаступление вместе с США. Изначально план был другим – NYT

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война обращение контрнаступление
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