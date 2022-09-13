Зеленский собрал Ставку: поручил взять под охрану границу на освобожденных территориях

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого заслушал доклады об освобожденных от российских оккупантов территориях и поручил Госпогранслужбе обеспечить охрану деоккупированных участков границы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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На заседании докладывали командующие войсками оперативных направлений. Они сообщили об активных действиях сил обороны по освобождению Украины от армии РФ.

В результате наступательной операции деоккупировано более 4000 кв. км территории, более 300 населенных пунктов, где уже проведены стабилизационные мероприятия. Операция продолжается.

Зеленский поручил ГПСУ обеспечить охрану госграницы на освобожденных территориях.

Сегодня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что операция ВСУ по освобождению Харьковской области продолжается, россиян выбили из более чем 300 населенных пунктов.

Позднее она уточнила, что это подтвержденные данные с учетом стабилизационных мероприятий, но реальная цифра освобожденных территорий в Харьковской области – почти в два раза больше. Обновленные данные будут 14 сентября.

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Оксана Житнюк

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