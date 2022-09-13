Зеленский собрал Ставку: поручил взять под охрану границу на освобожденных территориях
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого заслушал доклады об освобожденных от российских оккупантов территориях и поручил Госпогранслужбе обеспечить охрану деоккупированных участков границы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
На заседании докладывали командующие войсками оперативных направлений. Они сообщили об активных действиях сил обороны по освобождению Украины от армии РФ.
В результате наступательной операции деоккупировано более 4000 кв. км территории, более 300 населенных пунктов, где уже проведены стабилизационные мероприятия. Операция продолжается.
Зеленский поручил ГПСУ обеспечить охрану госграницы на освобожденных территориях.
- Сегодня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что операция ВСУ по освобождению Харьковской области продолжается, россиян выбили из более чем 300 населенных пунктов.
- Позднее она уточнила, что это подтвержденные данные с учетом стабилизационных мероприятий, но реальная цифра освобожденных территорий в Харьковской области – почти в два раза больше. Обновленные данные будут 14 сентября.
Читайте также: Украина готовила контрнаступление вместе с США. Изначально план был другим – NYT
Комментарии