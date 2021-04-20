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Киркоров – "крымнаш". Ткаченко не знает, как лишить его звания народного артиста Украины

20.04.2021, 09:54
Киркоров –
Скриншот из видеозаписи

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко не видит алгоритма, как можно лишить звания "народного" или "заслуженного артиста Украины" российских эстрадных звезд, которые поддерживают российскую агрессию против Украины. Об этом он рассказал РБК-Украина.

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Интервьюер спросил главу Минкульта, лишат ли, наконец, статуса народного артиста Филиппа Киркорова. Ткаченко ответил, что певцу давали это звание одновременно с Ани Лорак.

"Если мы ставим вопрос, что нужно кого-то лишать, тоже нужен аргумент. Если мы лишаем Киркорова за его позицию в отношении нас, что нам не нравится, что он народный артист, то для меня разницы между Киркоровым и Лорак большой нет", – сказал он.

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По его словам, "должен быть понятный, прозрачный и честный алгоритм, почему мы решаемся на такой шаг (как лишение статуса, – ред.)", но сам глава министерства пока такого алгоритма не видит.

"Или всех сразу, потому что вы русские, поэтому не будете народными артистами Украины, или избирательно. А если мы начинаем делать избирательно, тогда нужна целая процедура, чтобы не было как с черными списками – непонятно, кого лишили, а кого не лишили", – добавил он.

На восьмом году войны России против Украины неизвестно, разрабатывается ли такая процедура. Сейчас готовится законопроект о пособниках государства-оккупанта.

  • В начале 2021-го Киркорову запретили въезд в Литву за поддержку оккупации Крыма. Он неоднократно ездит на захваченный войсками РФ полуостров в обход законодательства Украины. В прошлом году артист заявил пропагандистам канала Россия 1 и у себя в Instagram, что Крым – "это мое любимое место в России".
  • В 2018 году группа нардепов подала законопроект на лишение ряда украинских и российских деятелей культуры (например, Киркорова, Лорак, ПовалийЛободу (заслуженный артист), Козловского (заслуженный артист), Бортко и Баскова) звания народного артиста Украины. Документ был отозван.
Евгений Пилипенко
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