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Киркоров отреагировал на попадание в "черный список" Украины. Говорит — гордится: видео

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 17:26
Киркоров отреагировал на попадание в
Філіп Кіркоров (скриншот із відео)

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что гордится тем, что Украина признала его угрозой своей национальной безопасности за оправдание вооруженной оккупации Крыма. Об этом Киркоров сказал в своем Instagram.

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"Внесение в черный список Украины народного артиста Украины – это уже звучит как абсурд. Но в мире такого сейчас много..." – сказал Киркоров.

Он признал, что в Украине после оккупации российской армией Крыма и вторжения на Донбасс Россию не любят.

"Тем, что произошло, надо гордиться, гордиться попасть в этот список. На самом деле это не Киркоров, это Россия. Ненависть к России захлестывает", – сказал певец.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

СПРАВКА. Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.
  • 23 июня Минкультуры на основании письма от СБУ внесло российского певца Филиппа Киркорова в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. 
  • В пресс-службе СБУ сообщили, что рекомендовали внести Киркорова в список из-за "неоднократных пропагандистских концертов и заявлений", в которых он высказывался в поддержку оккупации Крыма Россией и настаивал, что полуостров – "российский".

Читайте также: Более 60% украинцев считают, что войну на Донбассе начала Россия – опрос

Вадим Ребрина
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оккупация крыма филипп киркоров
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