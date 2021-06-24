Киркоров отреагировал на попадание в "черный список" Украины. Говорит — гордится: видео
Российский певец Филипп Киркоров заявил, что гордится тем, что Украина признала его угрозой своей национальной безопасности за оправдание вооруженной оккупации Крыма. Об этом Киркоров сказал в своем Instagram.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Внесение в черный список Украины народного артиста Украины – это уже звучит как абсурд. Но в мире такого сейчас много..." – сказал Киркоров.
Он признал, что в Украине после оккупации российской армией Крыма и вторжения на Донбасс Россию не любят.
"Тем, что произошло, надо гордиться, гордиться попасть в этот список. На самом деле это не Киркоров, это Россия. Ненависть к России захлестывает", – сказал певец.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
- 23 июня Минкультуры на основании письма от СБУ внесло российского певца Филиппа Киркорова в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
- В пресс-службе СБУ сообщили, что рекомендовали внести Киркорова в список из-за "неоднократных пропагандистских концертов и заявлений", в которых он высказывался в поддержку оккупации Крыма Россией и настаивал, что полуостров – "российский".
Читайте также: Более 60% украинцев считают, что войну на Донбассе начала Россия – опрос
Комментарии