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Киркорову запретили въезд в Украину

23.06.2021, 21:42
Киркорову запретили въезд в Украину - Фото
Фото: EPA

Минкультуры на основании письма от СБУ внесло российского певца Филиппа Киркорова в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

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Там уточнили, что письмо от СБУ поступило 11 июня.

Приказом от 22 июня Минкульт включил Киркорова в перечень.

"Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделена", – отметили в министерстве.

Согласно украинскому законодательству, запрещено транслировать передачи или фильмы, участниками которых является лицо, попавшее в указанный список, также запрещены гастроли с участием таких лиц.

Киркоров называл оккупированный Россией Крым "российским" и неоднократно незаконно посещал полуостров.

  • 19 января Киркорова за публичное оправдание оккупации украинского Крыма на 5 лет внесли в список нежелательных лиц в Литве
  • В апреле министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявлял, что не видит алгоритма, как можно лишить звания "народного" или "заслуженного артиста Украины" российских эстрадных звезд, которые поддерживают российскую агрессию против Украины. В том числе речь шла о Киркорове. 
Вадим Ребрина
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нацбезопасность филипп киркоров минкультуры
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