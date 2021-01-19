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Публично оправдывает оккупацию Крыма. Российскому певцу Киркорову запретили въезд в Литву

19.01.2021, 18:31
Публично оправдывает оккупацию Крыма. Российскому певцу Киркорову запретили въезд в Литву - Фото
Филипп Киркоров (Фото: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV)

Сегодня, 19 января, российского исполнителя Филиппа Киркорова на 5 лет внесли в список нежелательных лиц в Литве. Об этом сообщает пресс-служба МВД Литвы.

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Запрет на въезд Киркорова в Литву вступает в силу 19 января.

"Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни при какой демократии. У нас однозначная позиция по вопросу о таких субъектах, поэтому... Ф. Киркоров включен в список нежелательных людей в Литве", – сказал министр внутренних дел Агне Билотайте.

Вчера Министерство иностранных дел Литвы подало заявление в Департамент миграции при МВД этой страны с просьбой о включении гражданина России и Болгарии Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую республику.

  • 30 ноября 2020 года ведущей новостей российского телеканала РБК запретили въезд в Украину на 3 года за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма.

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Наталия Медведева
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