За Крым. Ведущей новостей российского телеканала запретили въезд в Украину – видео

Ведущей новостей российского телеканала РБК запретили въезд в Украину на 3 года за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

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Сообщается, что женщина является гражданкой Молдовы. По информации пограничников, ее задержали на пункте пропуска в Винницкой области – она планировала транзитом проехать в РФ.

Летом 2018 года женщина нарушила порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины, а именно – Крым. На него она попадала с территории РФ, отмечают в ГПСУ.

20 октября российскому пропагандисту с телеканала Россия-1 Борису Корчевникову, который за несколько дней въехал на территорию Украины, запретили въезд в Украину на три года.

19 ноября в Украину не пропустили российского актера Кирилла Гребенщикова, ему закрыли въезд в страну на три года за противоправное посещение оккупированного Россией Крыма.

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Фото, видео – пресс-служба ГПСУ