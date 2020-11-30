За Крым. Ведущей новостей российского телеканала запретили въезд в Украину – видео

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Ведущей новостей российского телеканала РБК запретили въезд в Украину на 3 года за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы. 

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Сообщается, что женщина является гражданкой Молдовы. По информации пограничников, ее задержали на пункте пропуска в Винницкой области – она планировала транзитом проехать в РФ.

Летом 2018 года женщина нарушила порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины, а именно – Крым. На него она попадала с территории РФ, отмечают в ГПСУ. 

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Фото, видео – пресс-служба ГПСУ

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Теги: Крым, оккупация, гпсу, въезд, запрет
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