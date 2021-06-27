Киркорова внесли в черный список. И убрали – по требованию СБУ

Министерство культуры и информполиткии получило от Службы безопасности Украины новое письмо – с просьбой исключить российского певца Филиппа Киркорова из черного списка. Ранее СБУ присылало письмо, в котором просила внести исполнителя в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Об этом сообщается на сайте министерства.

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"В соответствии с новым письмом СБУ с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Кирокова в предварительный список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины – МКИП исключает Киркорова из этого списка", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что все их действия по включению или исключению кого-либо из черного списка являются "административными техническими", решения же по этому вопросу принимают "компетентные органы, в данном случае СБУ".

Также в Минкульте отметили, что в своих письмах Служба безопасности Украины не сообщает о причинах включения или исключения лиц из черного списка.

LIGA.net попыталась получить позицию СБУ по телефону, однако на звонки в пресс-службе не ответили. LIGA.net направит запрос и попробует узнать, кто именно попросил СБУ отменить собственное решение.

23 июня 2021 года Министерство культуры на основании письма от СБУ внесло Киркорова в черный список лиц, угрожающих нацбезопасности страны.

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Дарья Мостовая

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