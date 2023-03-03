Кислица о смехотворном выступлении Лаврова: Был бы комиком, если б не ждало пожизненное

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица отреагировал на сегодняшнее выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на конференции в Нью-Дели, в ходе которой представитель страны-оккупанта попытался пожаловаться на "начатую против РФ войну", чем вызвал смех в зале.

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Лавров начал рассказывать, что РФ якобы пытается "остановить войну", которая, как ему кажется, ведется не российскими войсками против Украины, в том числе против мирного населения, а "была начата против РФ с использованием украинского народа". Почему в таком случае именно РФ вторглась на территорию чужой страны, он не объяснил.

Кислица отреагировал на речь Лаврова: "Шутник, шут или придурок. Шутник – это забавный персонаж, встречающийся в цирке, а шут – это человек, который развлекает своего хозяина. "Война, которая была развязана против нас", – говорит Лавров, выставляя себя на смех, вызывая унизительный смех публики. Позорный придурок!"

По мнению Кислицы, если бы Лавров не собирался провести остаток своих дней на скамье подсудимых перед пожизненным заключением за военные преступления, он мог бы выступать на комедийном канале Comedy Central.

В 2022 году на встрече G20 Лавров просто вышел из зала, чтобы не выслушивать критику.

В этом году на встрече Большой двадцатки Лавров уже не пытался сбежать, когда участники саммита критиковали политику России.

Оксана Житнюк

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