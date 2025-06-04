Генассамблея ООН решила отмечать международный День лошадей. Кислица возмутился

Сергей Кислица (Фото: ЕРА)

Первый заместитель министра иностранных дел и бывший постпред Украины в ООН Сергей Кислица раскритиковал решение Генассамблеи Организации Объединенных Наций ввести международный День лошадей на фоне продолжающейся российско-украинской войны. Об этом он написал в сети X.

Голосование по введению нового праздника ООН прошло 3 июня.

"Между тем Генассамблея ООН приняла решение о праздновании международного Дня лошадей. Ну что еще ко времени?!" – написал Кислица.

Он напомнил о существовании в Украине крылатого выражения "лошади не виноваты" ("коні не винні"), что означает "лицемерное нежелание видеть настоящих виновников, снимать вину с виновных".

"Лошади не виноваты? Нет, виноваты… и еще как, если уж на то пошло. Виновных следует привлекать к ответственности, а если есть за что, то и в конюшню в Гаагу тащить", – заявил он.

Кислица добавил, что резолюцию о праздновании международного Дня лошадей выдвинула Монголия, которая, несмотря на ратификацию Римского устава, отказалась арестовывать российского диктатора Владимира Путина при наличии ордера Международного уголовного суда.

Представитель МИД заявил, что инициирует пересмотр позиции Украины по поводу поддержки инициатив по внедрению международных дней ООН.

"Хватит утверждать имидж ООН как нерелевантной к своему первоначальному мандату организации", – написал он.

По словам Кислицы, украинская делегация ранее уже призвала ООН не тратить время на введение новых праздничных дат на фоне необходимости принятия более важных резолюций по безопасности.

"Помню, какое сопротивление оказали украинской делегации, когда ООН пыталась несколько лет продвинуть инициативу о введении Дня борьбы с дезинформацией. Мол, нельзя эти дни вводить. Ан нет, бесконечный поток дней флоры и фауны несется по зарослям", – написал Кислица.