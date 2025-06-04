Генасамблея ООН вирішила відзначати міжнародний День коней. Кислиця обурився

Сергій Кислиця (Фото: ЕРА)

Перший заступник міністра закордонних справ і колишній постпред України в ООН Сергій Кислиця розкритикував рішення Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй запровадити міжнародний День коней на тлі російсько-української війни, що триває. Про це він написав у мережі Х.

Голосування щодо введення нового свята ООН відбулося 3 червня.

"Тим часом Генасамблея ООН ухвалила рішення про відзначення міжнародного Дня коней. Ну що ще на часі?!" – написав Кислиця.

Він нагадав про існування в Україні крилатого виразу "коні не винні", що означає "лицемірне небажання бачити дійсних винуватців, знімати вину з винних".

"Коні не винні? Ні, винні… і ще як, якщо вже на те пішло. Винних слід притягати до відповідальності, а коли є за що, то й в конюшню в Гаагу тягти", – заявив він.

Кислиця додав, що резолюцію про відзначення міжнародного Дня коней висунула Монголія, яка, попри ратифікацію Римського статуту, відмовилася заарештовувати російського диктатора Володимира Путіна за наявності ордера Міжнародного кримінального суду.

Представник МЗС заявив, що ініціює перегляд позиції України щодо підтримки ініціатив із запровадження різноманітних міжнародних днів ООН.

"Годі утверджувати імідж ООН як нерелевантної до свого первинного мандату організації", – написав він.

За словами Кислиці, українська делегація раніше вже закликала ООН не витрачати час на запровадження нових святкових дат на тлі необхідності ухвалення більш важливих резолюцій з питань безпеки.

"Пригадую, який опір чинили українській делегації, коли ООН намагалася декілька років просунути ініціативу про запровадження Дня боротьби із дезінформацією. Мовляв, годі ці дні запроваджувати. Ань ні, нескінчений потік днів флори і фауни несеться по хащах", – написав Кислиця.