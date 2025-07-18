Китай призвал ЕС отменить санкции против России, которые затрагивают его интересы

Линь Цзянь (Фото: МИД Китая)

Министерство иностранных дел Китая призвало Европейский Союз "прекратить подрыв законных интересов китайских компаний" после утверждения странами ЕС 18-го пакета санкций против России. Об этом сообщила пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

На брифинге представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Китай всегда выступал против односторонних санкций, которые "не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН".

Он подчеркнул, что Китай всегда был "привержен содействию миру и диалогу, никогда не поставлял летальное оружие сторонам конфликта и строго контролировал экспорт товаров двойного назначения".

Линь Цзянь призвал ЕС "прекратить подрыв законных интересов китайских компаний без фактических оснований".

"Нормальный обмен и сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не должны быть нарушены или затронуты", – заявил он.

Китай пообещал предпринять необходимые меры для "решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний".