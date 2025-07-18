Китай закликав ЄС скасувати санкції проти Росії, які зачіпляють його інтереси

Лінь Цзянь (Фото: МЗС Китаю)

Міністерство закордонних справ Китаю закликало Євросоюз "припинити підрив законних інтересів китайських компаній" після затвердження країнами ЄС 18-го пакету санкцій проти Росії. Про це повідомила пресслужба китайського дипломатичного відомства.

На брифінгу речник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що Китай завжди виступав проти односторонніх санкцій, які "не мають підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН".

Він наголосив, що Китай завжди був "відданий сприянню миру та діалогу, ніколи не надавав летальну зброю сторонам конфлікту та суворо контролював експорт товарів подвійного використання".

Лінь Цзянь закликав ЄС "припинити підрив законних інтересів китайських компаній без фактичних підстав".

"Нормальний обмін та співпраця між китайськими та російськими компаніями не повинні бути порушені чи зачеплені", – заявив він.

Китай пообіцяв вжити необхідних заходів для "рішучого захисту законних прав та інтересів китайських компаній".