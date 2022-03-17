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Китай попытался бы предотвратить войну против Украины, если бы знал о планах РФ — посол

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 00:21

Китай сделал бы все возможное, чтобы предотвратить войну против Украины, если бы знал о ее подготовке, написал посол Китая в США Цинь Ган в статье для The Washington Post.

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В сообщениях СМИ в начале этого месяца говорилось, что Китай якобы заранее знал о военных действиях России и потребовал от Кремля отложить их до окончания зимних Олимпийских игр. Недавно сообщалось, что Москва обратилась к Пекину за военной и финансовой помощью в войне.

Посол утверждает, что заявления о том, будто Китай знал об этой войне, соглашался с ней или молчаливо поддерживал, являются "чистой дезинформацией" и "служат цели переложить вину на Китай и облить его грязью".

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, ссылаясь на статью китайского посла, во время пресс-конференции в среду заявил: "Россия – суверенная страна и имеет право принимать собственные решения, которые не обязательно связаны с китайско-российскими отношениями".

В статье Цинь пишет, что конфликт между Россией и Украиной "не приносит пользы Китаю", ссылаясь на более чем 6000 китайских граждан, которые находились в Украине, и роль Китая как крупнейшего торгового партнера России и Украины и как крупнейшего импортера сырой нефти и природного газа в мире.

"Если бы Китай знал о надвигающемся кризисе, мы бы сделали все возможное, чтобы предотвратить его", — написал Цинь.

Посол заявил, что Китай привержен независимой мирной внешней политике, а его позиция по Украине является "объективной и беспристрастной".

Цинь также заявил, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, включая Украину. WP отмечает, что это высказывание отличается от заявлений других высокопоставленных китайских лиц, которые не называли конкретно Украину, когда ссылались на принципы ООН.

Вместе с тем, посол указал, что к "законным опасениям в области безопасности" всех стран следует относиться серьезно.

Американское издание пишет, что во время встречи с представителями Китая в Риме в понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Пекин столкнется с серьезными последствиями, если поможет России уклониться от санкций.

"Ни война, ни санкции не могут обеспечить мир. Размахивать дубинкой санкций против китайских компаний, стремясь к поддержке и сотрудничеству Китая, просто не получится", – написал Цинь в статье для WP.

Посол отметил, что приоритетом остается достижение прекращения огня для защиты гражданского населения, и что Китай продолжит "координировать реальные усилия для достижения прочного мира".

"Мы готовы сделать все возможное и работать с другими сторонами. Наша конечная цель — положить конец войне и поддержать региональную и глобальную стабильность", — написал посол.

Вадим Ребрина
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Россия Китай США война
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