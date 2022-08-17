Китай примет участие в военных учениях в России, чтобы "углубить сотрудничество"

Подразделения армии Китая примут участие в российских военных учениях "Восток", которые начнутся в конце августа. Об этом сообщило Минобороны КНР, пишет Reuters.

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Учения "Восток" пройдут с 30 августа по 5 сентября на Дальнем Востоке. Кроме китайских военных в них также примут участие военные из Индии, Беларуси, Монголии и Таджикистана.

В Министерстве обороны Китая заявили, что участие в учениях предусмотрено двусторонним соглашением о сотрудничестве с Россией и его целью является "углубление практического и дружественного сотрудничества с армиями стран-участниц".

18 июля оборонное ведомство Японии сообщило о прохождении семи кораблей Тихоокеанского флота РФ вблизи ее территориальных вод и напомнило, что Япония находится в состоянии повышенной боевой готовности в связи с усилением региональной военной активности России и Китая.

6 августа в Китае заявили, что считают Россию "важной силой в глобальных усилиях по борьбе с терроризмом".

Сергей Бережной

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