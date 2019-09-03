Китайский аппарат выявил на Луне неизвестное вещество - фото

Луна (фото - pixabay.com)

Китайский лунный вездеход Yutu-2 выявил в одном из кратеров на Луне неизвестное вещество. Об этом сообщает Science Alert.

Ученые еще не раскрыли, что это может быть, но самая вероятная версия, что материал - это стекло от расплавления пород из-за удара метеорита.

Фото вещества еще не опубликованы. Китайское космическое агентство опубликовало фото лунахода, которого направили к кратеру Луны, где находится само вещество.

Через три дня после начала двухнедельного месячного дня, научная группа Yutu-2 хотела отключить вездеход, чтобы защитить его от перегрева.

Но члены команды заметили что-то необычное в кратере, просматривая панораму, снятую Yutu-2. Вездеход переместили в кратер для лучшего осмотра.

В июле 2019 года компания i-Space стала первым на весь Китай частником, кому удалось вывести спутник на орбиту.

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