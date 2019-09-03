Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Китайский аппарат выявил на Луне неизвестное вещество - фото

Китайский аппарат выявил на Луне неизвестное вещество - фото - Фото
Луна (фото - pixabay.com)
03.09.2019, 12:06

Китайское космическое агенство назвало это вещество "гелем с таинственным блеском"

Китайский лунный вездеход Yutu-2 выявил в одном из кратеров на Луне неизвестное вещество. Об этом сообщает Science Alert.

Ученые еще не раскрыли, что это может быть, но самая вероятная версия, что материал - это стекло от расплавления пород из-за удара метеорита

Фото вещества еще не опубликованы. Китайское космическое агентство опубликовало фото лунахода, которого направили к кратеру Луны, где находится само вещество.

Через три дня после начала двухнедельного месячного дня, научная группа Yutu-2 хотела отключить вездеход, чтобы защитить его от перегрева. 

Но члены команды заметили что-то необычное в кратере, просматривая панораму, снятую Yutu-2. Вездеход переместили в кратер для лучшего осмотра.  

Смотрите также: Китай запустил в космос коммерческого "Умного дракона": видео

Напишите нам
наука Луна космос
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 