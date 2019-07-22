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КИУ: Эта кампания побила рекорд за 25 лет по незаконной агитации

КИУ: Эта кампания побила рекорд за 25 лет по незаконной агитации - Фото
Фото: ЕРА
22.07.2019, 12:12

По данным Комитета избирателей, в течение 20-21 июля было размещено значительное количество материалов с признаками скрытой или прямой агитации

Эта кампания стала рекордной за всю историю наблюдения Комитета избирателей Украины, то есть рекордной за последние 25 с половиной лет, по фактам незаконной агитации. Об этом заявил председатель КИУ Алексей Кошель во время пресс-конференции, передает Укринформ.

По оценке наблюдателей КИУ, больше всего незаконной агитации было распространено от имени политических партий Слуга народа, Оппозиционная платформа - За жизнь, Оппозиционный блок. Также незаконная агитация велась политическими силами Аграрная партия Украины, Свобода, Голос, Европейская солидарность, Батькивщина.

Кроме того, незаконную агитацию, заявил Кошель, вели ряд кандидатов в одномандатных округах.

По данным КИУ, в течение 20-21 июля в регионах Украины было размещено значительное количество материалов, которые имели признаки скрытой и прямой агитации в пользу отдельных политических партий и кандидатов в депутаты. Но, как отметил Кошель, эти материалы преимущественно не содержали прямых призывов голосовать за или против определенных политических партий, однако были выполнены в той же стилистике и цветовой гамме.

Как отметили в КИУ, отдельной проблемой стало распространение рекламы кандидатов и политических партий в интернете в течение 20-21 июля.

В день голосования наблюдатели КИУ также сообщали о массовой смс-рассылке сообщений для избирателей с призывом проголосовать за или против определенных кандидатов.

По данным ОПОРЫ, незначительные нарушения на досрочных выборах в Верховную Раду не повлияли на ход голосования, а процесс волеизъявления был организован и проведен государством с соблюдением требований украинского законодательства и демократических стандартов. 

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