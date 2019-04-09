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09.04.2019, 12:33

КИУ призывает избирателей не медлить со сменой места голосования

КИУ призывает избирателей не медлить со сменой места голосования - Фото
Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На подачу заявления для смены места голосования - неделя. КИУ ожидает значительные очереди в ​​органах ведения реестра избирателей

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С 8 по 15 апреля граждане могут изменить место для голосования во втором туре выборов президента Украины. Комитет избирателей Украины (КИУ) призывает не медлить с процедурой. 

Согласно закону, обращение подается не позднее чем за 5 дней до дня голосования на соответствующих выборах.

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"Тем, кто менял место голосования в первом туре, процедуру нужно пройти повторно", - отмечает КИУ.

Из-за коротких сроки комитет ожидает значительные очереди в ​​органах ведения реестра избирателей.

"Перед первым туром более 300000 граждан сменили место голосования. Тогда избиратели имели три месяца для подачи соответствующих заявлений. Перед вторым туром у избирателей есть всего неделя. Менять место голосования можно уже сейчас", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

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7 апреля ЦИК объявила официальные результаты первого тура выборов: шоумен Владимир Зеленский (30,24%), действующий глава государства Петро Порошенко (15,95%). Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов и был объявлен второй тур, который состоится 21 апреля.

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Теги: голосование, КИУ, выборы-2019, место голосования
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