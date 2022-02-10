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Кличко о задержании депутата Трубицына: Будем избавляться от коррупционеров

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 16:31
Кличко о задержании депутата Трубицына: Будем избавляться от коррупционеров - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Сегодня, 10 февраля, мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал задержание на взятке депутата Киевсовета Владислава Трубицына – заявил, что надеется на объективное расследование. Об этом он сообщил в Telegram.

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9 февраля НАБУ разоблачило депутата Киевского горсовета и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице. Вместе с депутатом задержаны также директор коммунального предприятия и двое заместителей директора коммунального предприятия.

"Рассчитываю на объективное и всестороннее расследование НАБУ в отношении депутата Киевсовета и его подельников, которых правоохранители задержали на взятке", – подчеркнул мэр.

Кличко добавил, что будет "избавляться от коррупционеров, которые, работая в городской власти, соблазнились на конверты". Он пообещал правоохранителям помогать привлекать таких нарушителей закона к ответственности, несмотря на то, в какой партии они состоят.

Скриншот Telegram
  • Глава партии Слуга народа Елена Шуляк заявила о созыве внеочередной конференции киевской городской организации Слуги народа для "принятия решений по отношению к Владиславу Трубицину".
  • Трубицын был одним из авторов проекта новых правил размещения в Киеве малых архитектурных форм (МАФов), против которых 8 июля 2021 года прошла акция протеста.

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Яна Катасонова
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