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22.04.2019, 16:58

Кличко поздравил Зеленского и призвал оставить Киеву больше денег

Кличко поздравил Зеленского и призвал оставить Киеву больше денег - Фото
Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Владимира Зеленского отменить для Киева "дискриминационный налог"

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Мэр Киева Виталий Кличко поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов президента Украины и сказал, что, кроме выданного кредита доверия, на него возлагается большая ответственность и Киеву нужна его поддержка. Об этом сообщает пресс-служба Кличко. 

"За вас отдала голоса и значительная часть киевлян. Как мэр столицы поздравляю вас с избранием на высший пост в государстве. И от имени киевской общины хотел бы акцентировать внимание на тех ожиданиях, реализация которых касается изменений в жизнедеятельности столицы и обеспечении комфорта ее жителей", - сказал он, отметив, что Киеву нужен закон о столице для усиления местного самоуправления.

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Кличко подчеркнул, что на обновление инфраструктуры города нужны финансы.

"Когда-то 100% НДФЛ оставалось в бюджете Киева, учитывая статус столицы, а также - на повышенную нагрузку на инфраструктуру города. Сегодня же из бюджета каждого города Украины забирают 40% налога на доходы физических лиц в госбюджет. А по столице действует дискриминационная норма - у нас отчисляют 60 процентов!", - отметил мэр.

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Также Кличко поблагодарил действующего президента Петра Порошенко за начатые изменения в стране и неуклонный курс Украины в ЕС.

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Согласно результатам обработки 99% электронных протоколов, Зеленский значительно опережает действующего президента Петра Порошенко - 73,21% против 24,46% голосов.  

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, киев, выборы, инфраструктура, виталий кличко, налог
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