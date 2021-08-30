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Кличко пригласил министра культуры и главу киевской полиции на заседание Киеврады

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 20:44
Кличко пригласил министра культуры и главу киевской полиции на заседание Киеврады - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
дополнено

Мэр Киева Виталий Кличко пригласил министра культуры Александра Ткаченко и начальника киевской полиции Ивана Выговского на пленарное заседание горсовета, которое состоится 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Соответствующие письма от имени мэра были направлены в Минкульт и Главное управление Нацполиции в Киеве.

В письмах указано, что чиновников пригласили за заседание "в связи с многочисленными обращениями депутатов" горсовета.

"Александр Ткаченко приглашен с целью заслушивания информации о деятельности в сфере охраны культурного наследия в Киеве. Иван Выговский – с целью заслушивания информации о состоянии законности, борьбы с преступностью, охраны общественной безопасности и порядка и результатах деятельности на территории города Киева", – говорится в письмах.

ДОПОЛНЕНО В 21:05. Ткаченко написал в Telegram, что находится в официальном отпуске.

При этом он пообещал, что на заседание Киеврады придет его заместитель Светлана Фоменко.

Также Ткаченко пригласил Кличко 2 сентября в Минкультуры, "чтобы Вы, как глава столицы, рассказали почему режимы исторических ареалов в Киеве одни из худших в стране".

"А еще:

- Почему до сих пор не утвержден историко-архитектурный план Киева?

- Почему разрешения на строительство в историческом ареале выдаются в обход МКИП?

- Почему министерство вынуждено побуждать город утверждать памятники местного значения?

И еще много "почему", – написал Ткаченко.

"Безусловно, это все в присутствии представителей правоохранительных органов", – добавил он.

20 августа Кличко вызвали на заседание СНБО. Он не пришел, сославшись на командировку в Черниговскую область. В Офисе президента сказали, что хотели обсудить с мэром состояние исторических памятников и объектов наследия в столице.

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Вадим Ребрина
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