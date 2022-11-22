Кличко: Россия не достигает своих целей. Киевляне не подавлены после ракет – они злы

Россия ракетными ударами хочет, чтобы киевляне бежали из столицы в подавленном настроении. Но достичь этого РФ не удается, заявил в интервью Politico мэр Киева Виталий Кличко.

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"Они хотят, чтобы люди были подавлены и бежали. И знаете, что интересно? Никто не уезжает. Они не достигают своих целей. После ракетных обстрелов люди не подавлены, они злы и готовы сражаться", – сказал Кличко.

При этом он повторил, что в худшем случае – если Киев останется без тепла, воды и электричества, – он попросит людей рассмотреть возможность переезда под Киев.

Те, кто не захочет уезжать при таком сценарии, "должны быть готовы" и позаботиться о достаточных запасах воды и аккумуляторов, говорит Кличко.

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По словам мэра, Киеву нужны от западных союзников генераторы, спальные мешки и теплые матрасы, чтобы пережить зиму. Но больше всего – системы ПВО, в частности американские Patriot.

"Нам нужно прямо сейчас защитить [небо] над головой наших граждан, и вот почему нам нужно [больше] систем ПВО немедленно… Мы будем очень рады (если получим Patriot. – Ред.)", – сказал Кличко.

Страна-террорист Россия обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины. В Киеве уже больше месяца проблемы с подачей электроэнергии.

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Марко Сировой

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