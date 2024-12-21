Климкин о "долбо***е": Ждем, когда Трамп начнет репостить Зеленского
Нецензурное высказывание президента Владимира Зеленского в сторону российского диктатора Владимира Путина является вполне логичной реакцией. Об этом министр иностранных дел в 2017-2019 годах Павел Климкин сказал в интервью LIGA.net и выразил надежду, что новоизбранный президент США Дональд Трамп поддержит Зеленского в подобном.
Журналист LIGA.net Юрий Смирнов обратил внимание на то, что в последнее время в соцсети Х, владельцем которой является сторонник Трампа Илон Маск, со стороны Зеленского чаще наблюдаются подобные эмоциональные реакции. Он предположил, что здесь есть взаимосвязь.
"Я здесь без какого-либо троллинга скажу, что ждем, когда Трамп начнет репостить Владимира Зеленского в своей сети, а Илон Маск, являющийся владельцем сети Х, потом тоже начинает реагировать на эти высказывания", – ответил Климкин.
По мнению экс-министра, своим "предложением" устроить "дуэль" в Киеве между российским "Орешником" и западными системами противовоздушной обороны Путин "пошел на новый уровень" пренебрежения любыми классическими ценностями.
"Я воспринял [пост Зеленского] как абсолютно логичную эмоцию. Кто-то начинает серьезно разговаривать… что он сделает эксперимент за счет жизней и будет соперничать с американцами за счет украинцев", – подчеркнул Климкин.
Экс-глава МИД считает, что подобные угрозы со стороны Путина уже не сработают на Запад, однако россиянам это "заходит" и они хорошо воспринимают подобные нарративы.
- 19 декабря Путин во время "прямой линии" в очередной раз заговорил о своем "Орешнике", цинично предложив "дуэль" – мол, проверить системы противовоздушной обороны, которые якобы не смогут сбить эту ракету. Локацией "дуэли" почему-то предложил Киев, хотя говорил о системах ПВО стран Запада.
- Зеленский назвал "отморозками" диктатора и его соратников после такого предложения. А потом сделал пост в Х, где назвал Путина "долбо***ом".