Климкин о "долбо***е": Ждем, когда Трамп начнет репостить Зеленского

Климкин подчеркнул, что угрозы Путина больше не срабатывают на Запад, в то же время хорошо воспринимаются внутри России

Павел Климкин (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Нецензурное высказывание президента Владимира Зеленского в сторону российского диктатора Владимира Путина является вполне логичной реакцией. Об этом министр иностранных дел в 2017-2019 годах Павел Климкин сказал в интервью LIGA.net и выразил надежду, что новоизбранный президент США Дональд Трамп поддержит Зеленского в подобном.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Журналист LIGA.net Юрий Смирнов обратил внимание на то, что в последнее время в соцсети Х, владельцем которой является сторонник Трампа Илон Маск, со стороны Зеленского чаще наблюдаются подобные эмоциональные реакции. Он предположил, что здесь есть взаимосвязь.

"Я здесь без какого-либо троллинга скажу, что ждем, когда Трамп начнет репостить Владимира Зеленского в своей сети, а Илон Маск, являющийся владельцем сети Х, потом тоже начинает реагировать на эти высказывания", – ответил Климкин.

По мнению экс-министра, своим "предложением" устроить "дуэль" в Киеве между российским "Орешником" и западными системами противовоздушной обороны Путин "пошел на новый уровень" пренебрежения любыми классическими ценностями.

"Я воспринял [пост Зеленского] как абсолютно логичную эмоцию. Кто-то начинает серьезно разговаривать… что он сделает эксперимент за счет жизней и будет соперничать с американцами за счет украинцев", – подчеркнул Климкин.

Экс-глава МИД считает, что подобные угрозы со стороны Путина уже не сработают на Запад, однако россиянам это "заходит" и они хорошо воспринимают подобные нарративы.