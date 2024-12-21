Клімкін про "довбо***а": Чекаємо, коли Трамп почне репостити Зеленського
Нецензурне висловлювання президента Володимира Зеленського в бік російського диктатора Володимира Путіна є цілком логічною реакцією. Про це міністр закордонних справ у 2017-2019 роках Павло Клімкін сказав у інтерв’ю LIGA.net і висловив сподівання, що новообраний президент США Дональд Трамп підтримає Зеленського у подібному.
Журналіст LIGA.net Юрій Смирнов звернув увагу на те, що останнім часом у соцмережі Х, власником якої є прибічник Трампа Ілон Маск, з боку Зеленського частіше спостерігаються подібні емоційні реакції. Він припустив, що тут є взаємозв’язок.
"Я тут без тролінгу жодного скажу, що чекаємо, поки Трамп почне перепощувати Володимира Зеленського у своїй мережі, а Ілон Маск, який є власником мережі Х, потім теж починає реагувати на ці вислови", – відповів Клімкін.
На думку ексміністра, своєю "пропозицією" влаштувати "дуель" у Києві між російським "Орєшніком" і західними системами протиповітряної оборони Путін "пішов на новий рівень" зневаги до будь-яких класичних цінностей.
"Я сприйняв [пост Зеленського] як абсолютно логічну емоцію. Хтось починає серйозно розмовляти… що він зробить експеримент за рахунок життів і буде змагатись з американцями за рахунок українців", – наголосив Клімкін.
Ексглава МЗС вважає, що подібні погрози з боку Путіна вже не спрацюють на Захід, проте росіянам це "добре заходить" і вони гарно сприймають такі наративи.
- 19 грудня Путін під час "прямої лінії" вчергове заговорив про свій "Орєшнік", цинічно запропонувавши "дуель" – мовляв, перевірити системи протиповітряної оборони, які нібито не зможуть збити цю ракету. Локацією "дуелі" чомусь запропонував Київ, хоча казав про системи ППО країн Заходу.
- Зеленський назвав "відморозками" диктатора та його спільників після такої пропозиції. А потім на додачу зробив пост в Х, де назвав Путіна "довбо***ом".