Клімкін про "довбо***а": Чекаємо, коли Трамп почне репостити Зеленського

Клімкін наголосив, що погрози Путіна більше не спрацьовують на Захід, водночас гарно сприймаються всередині Росії

Павло Клімкін (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Нецензурне висловлювання президента Володимира Зеленського в бік російського диктатора Володимира Путіна є цілком логічною реакцією. Про це міністр закордонних справ у 2017-2019 роках Павло Клімкін сказав у інтерв’ю LIGA.net і висловив сподівання, що новообраний президент США Дональд Трамп підтримає Зеленського у подібному.

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Журналіст LIGA.net Юрій Смирнов звернув увагу на те, що останнім часом у соцмережі Х, власником якої є прибічник Трампа Ілон Маск, з боку Зеленського частіше спостерігаються подібні емоційні реакції. Він припустив, що тут є взаємозв’язок.

"Я тут без тролінгу жодного скажу, що чекаємо, поки Трамп почне перепощувати Володимира Зеленського у своїй мережі, а Ілон Маск, який є власником мережі Х, потім теж починає реагувати на ці вислови", – відповів Клімкін.

На думку ексміністра, своєю "пропозицією" влаштувати "дуель" у Києві між російським "Орєшніком" і західними системами протиповітряної оборони Путін "пішов на новий рівень" зневаги до будь-яких класичних цінностей.

"Я сприйняв [пост Зеленського] як абсолютно логічну емоцію. Хтось починає серйозно розмовляти… що він зробить експеримент за рахунок життів і буде змагатись з американцями за рахунок українців", – наголосив Клімкін.

Ексглава МЗС вважає, що подібні погрози з боку Путіна вже не спрацюють на Захід, проте росіянам це "добре заходить" і вони гарно сприймають такі наративи.