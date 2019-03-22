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22.03.2019, 15:54

Климкин обсудил заявления Луценко о Йованович с делегацией США

Климкин обсудил заявления Луценко о Йованович с делегацией США - Фото
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine

В МИД сказали, что Климкин поддерживает "отличные отношения" с Йованович

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Глава МИД Павел Климкин обсудил заявления генпрокурора Юрия Луценко относительно посла США Мари Йованович с делегацией американских сенаторов и конгрессменов, которые находятся сейчас с визитом в Киеве. Об этом в комментарии Укринформу заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

Никаких подробностей об этой беседе пресс-секретарь не предоставила.

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"Министр иностранных дел Украины четко отметил, что США являются стратегическим союзником и другом. Он отметил, что мы благодарны за устойчивую поддержку Соединенных Штатов в противодействии российской агрессии, усилении санкционного давления на РФ, содействие в проведении реформ в Украине и достижении европейских и евроатлантических стандартов", - сказала Зеленко.

Она также добавила, что Климкин поддерживает "отличные отношения" с Йованович.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в интервью американскому телеканалу Hill.TV о том, что Йованович во время их первой встречи якобы предоставила ему список лиц, которых ГПУ не должна преследовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила корреспонденту LIGA.net, что в письменном виде списка не существует, Йованович якобы озвучила фамилии устно.

В посольстве США в Украине опровергли заявление генпрокурора.

Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке Йованович.

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Теги: МИД, Климкин, список, Йованович, Луценко
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