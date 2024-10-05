Климкин рассказал, как именно конфликт на Ближнем Востоке повлияет на Украину

Экс-глава МИД считает, что Запад "не бросит" нашу страну в войне против России

Павел Климкин (Фото: скриншот видео)

Конфликт между Израилем и рядом стран на Ближнем Востоке точно будет иметь свое влияние на Украину. Об этом в интервью LIGA.net рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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По его словам, между Украиной и Израилем есть конкуренция за определенные виды оружия, в том числе адаптивные под истребители F-16. Но по другим видам оружия критической ситуации нет, поэтому вопрос возможного уменьшения военной помощи не является главной проблемой.

Однако с политической стороны обострение на Ближнем Востоке – "очень непростой поворот" для Украины.

"Не исключено, что американцы будут говорить с Кремлем о стабильности в регионе большого Ближнего Востока. Это не значит, что они будут готовы на какие-то компромиссы, но соблюдение определенных, как они любят говорить, линий вполне может быть", — отметил Климкин.

По его словам, Китай тоже "в игре". Поэтому проблема номер один во внешней политике для президента США Джо Байдена – добиться прекращения огня на Ближнем Востоке, говорит бывший министр.

Также Климкин считает, что Запад не "бросит" Украину, переключив свое внимание на конфликт между Израилем, Ираном, Сирией, Ливаном и другими странами.

"Я думаю что вот скорее наоборот, если Западу хватит политической воли вмешиваться, я пока этого не вижу. Они пока там играют тоже на понижение ставок. Тогда почему не может быть военного присутствия на нашей территории, хотя бы ограниченно? Я думаю к этой темы точно вернутся", — резюмировал Климкин.

2 октября канцлер Германии заявил, что Иран рискует поджечь весь Ближний Восток, начав атаки на Израиль.

Украина призвала союзников защищать нашу страну от России так же, как они защищают Израиль.