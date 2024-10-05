Клімкін розповів, як саме конфлікт на Близькому Сході вплине на Україну

Ексочільник МЗС вважає, що Захід "не кине" нашу країну у війні проти Росії

Павло Клімкін (Фото: скриншот відео)

Конфлікт між Ізраїлем та низкою країн на Близькому Сході точно матиме свій вплив на Україну. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

За його словами, між Україною та Ізраїлем є конкуренція за певні види зброї, зокрема ті, які адаптивні під винищувачі F-16. Але щодо інших видів зброї критичної ситуації немає, тому питання ймовірного зменшення військової допомоги не є головною проблемою.

Однак з політичного боку загострення на Близькому Сході – "дуже непростий поворот" для України.

"Не виключено що американці будуть говорити з Кремлем про стабільність в регіоні великого Близького Сходу. Це не означає, що вони будуть готові на якісь компроміси, але дотримання певних, як вони люблять казати, ліній цілком може бути", — зазначив Клімкін.

За його словами, Китай також "у грі". Тому проблема номер один в зовнішній політиці для президента США Джо Байдена – досягти припинення вогню на Близькому Сході, каже колишній міністр.

Також Клімкін вважає, що Захід не "кине" Україну, перемкнувши свою увагу на конфлікт між Ізраїлем, Іраном, Сирією, Ліваном та іншими країнами.

"Я думаю, що от скоріше навпаки, якщо Заходу вистачить політичної волі втручатися, я поки цього не бачу. Вони поки що там грають теж на пониження ставок. Тоді чому не може бути військової присутності на нашій території, хоча б обмежено? Я думаю до цієї теми точно повернуться", — резюмував Клімкін.