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03.07.2019, 15:00

Климкин рассказал, почему не пошел в Раду с Вакарчуком

Климкин рассказал, почему не пошел в Раду с Вакарчуком - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД отметил, что "у него было много разговоров" с лидером партии Голос, но договориться не получилось

Министр иностранных дел Павел Климкин не исключает в будущем сотрудничества с лидером партии Голос Святославом Вакарчуком. Об этом он заявил в интервью LIGA.net (Полный текст: "За полтора месяца Зеленский ни разу не звонил").

Отвечая на вопрос, почему он не пошел на выборы в Раду с Вакарчуком, Климкин сказал:  "У нас было много разговоров со Святославом, но договориться не вышло. Не могу говорить детали. Я его ценю. Желаю ему успеха. И не исключаю сотрудничества в будущем. Что касается меня и моей команды, то ключевое требование - нулевая толерантность к себе и соратникам. За пять лет работы в МИД я сам стал другим человеком - в том смысле, что мои принципы и убеждения стали важнее всего остального".

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Глава МИД также прокомментировал возможное свое участие в выборах мэра столицы.

"Ну, слушайте, многие прикалываются на эту тему. Но я действительно люблю Киев. Хоть никогда и не говорил, что собираюсь идти в мэры. Но, конечно, и не исключаю этого! Есть и другие очень классные идеи. Но для меня важно не быть кем-то, а чтобы было влияние на изменения в стране, чтобы эти изменения рвали мозг. Мы не можем дальше идти путем эволюционным. Мы так к упадку придем", - отметил он.

Климкин считает, что надо действовать решительнее. "Если у кого-то хватит харизмы и драйва - объединимся. Нет - буду работать со своей командой. Понимаете, я очень не люблю лидерских команд, где один лидер и блеклая команда. Мне нужна команда особенных людей. Это - моя амбиция", - подчеркнул он.

2 июля сообщалось, что вместо уходящего в "политический отпуск" Климкина, у которого случилась скандальная размолвка с президентом Владимиром Зеленским, ведомством до назначения нового руководителя будет управлять нынешняя замглавы МИД Елена Зеркаль.

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Теги: Климкин Павел, Вакарчук Святослав, Зеркаль Елена, Владимир Зеленский, выборы, рада, голос
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