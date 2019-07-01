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01.07.2019, 14:13

Зеленский попросил Гройсмана наказать Климкина

Зеленский попросил Гройсмана наказать Климкина - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент направил премьеру письмо с просьбой привлечь главу МИД к дисциплинарной ответственности

Президент Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, которым просит привлечь главу МИД Павла Климкина к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Богдан, передает пресс-служба ведомства.

Зеленский направил письмо из-за того, что МИД не проинформировал президента о ноте Министерства иностранных дел России от 25 июня, которая касалась освобождения пленных украинских моряков и ответе Украины на эту ноту.

Богдан также сообщил, что президент повторно направит в парламент представление на увольнение Климкина.

27 июня Гройсман предложил Зеленскому обратиться к главе МИД с просьбой уйти в отпуск, чтобы Климкин де-факто не руководил внешнеполитическим ведомством. Ранее сегодня стало известно, что Климкин ушел в "политический отпуск".

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Теги: Владимир Зеленский, владимир гройсман, МИД, павел климкин
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