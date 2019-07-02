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02.07.2019, 10:51

Климкин выбрал руководителя МИД на время своего "отпуска"

Климкин выбрал руководителя МИД на время своего "отпуска" - Фото
Елена Зеркаль и Климкин не в фокусе (фото - пресс-служба президента)

Координировать работу министерства вместо уходящего главы МИД будет топ-дипломат Елена Зеркаль, которая ведет международные дела "Украина vs Россия"

Вместо уходящего в "политический отпуск" министра иностранных дел Павла Климкина, у которого случилась скандальная размолвка с президентом Владимиром Зеленским, ведомством до назначения нового руководителя будет управлять нынешняя замглавы МИД Елена Зеркаль. Об этом Климкин рассказал ресурсу Українські Новини.

"Дальше будет Елена Зеркаль, пока временно исполняющим обязанности", - сообщил он.

Сам он уйдет в отпуск завтра, 3 июля, так как сегодня ему "необходимо еще несколько дел закончить".

По словам Климкина, история с критикой от Зеленского "не столько содержательная, сколько эмоциональная". "А почему она такая - это вопрос не к нам", - сказал он.

27 июня Зеленский раскритиковал Климкина за то, что министерство ответило на ноту МИД РФ об украинских моряках, не посоветовавшись с ним. Климкин ответил, что Офис президента "попал в ловушку" Кремля. Премьер Владимир Гройсман предложил президенту отправить Климкина в отпуск, а Зеленский попросил главу Кабмина "наказать" министра.

Смотрите видео: "Объяснитесь". Зеленский публично отчитал Климкина

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Теги: МИД, павел климкин, елена зеркаль
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