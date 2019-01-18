Климкин: Украине нужно двойное гражданство

Павел Климкин (фото - president.gov.ua)

Министр иностранных дел Павел Климкин выступил за необходимость дискуссии в Украине по вопросу двойного гражданства. Сам он выступил за необходимость внедрения этой практики. Об этом Климкин сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Я буду и в дальнейшем давать толчок этой дискуссии. Я считаю, что она нужна - так, как и нужно двойное гражданство", - сказал Климкин.

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По его словам, Украина больше не может избегать обсуждения вопроса двойного гражданства. Однако этим правом не смогут пользоваться лица с гражданством РФ.

"Мы пережили условия, когда могли говорить, что этого инструмента можем избежать. Мы представили свое предварительное видение, осознанно - только в общих чертах. Чтобы не влиять на дискуссию, я сказал, что никакого двойного гражданства для лиц с российскими паспортами сегодня, пока есть агрессия, не может быть речи", - сказал Климкин.

Он отметил, что все больше политиков в Украине готовы принять участие в этой дискуссии.

"Это позволило бы нам решить несколько очень важных проблем, но нужна откровенная дискуссия", - добавил глава МИД.

Ранее Климкин заявлял, что "двойное гражданство может быть только при четких условиях. Его не смогут иметь военные командиры, оно не дает возможности занимать определенные должности".