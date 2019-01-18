Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.01.2019, 15:14

Климкин: Украине нужно двойное гражданство

Климкин: Украине нужно двойное гражданство - Фото
Павел Климкин (фото - president.gov.ua)

По словам главы МИД, Украина больше не может избегать обсуждения вопроса двойного гражданства

Реклама
Реклама

Министр иностранных дел Павел Климкин выступил за необходимость дискуссии в Украине по вопросу двойного гражданства. Сам он выступил за необходимость внедрения этой практики. Об этом Климкин сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Я буду и в дальнейшем давать толчок этой дискуссии. Я считаю, что она нужна - так, как и нужно двойное гражданство", - сказал Климкин.

Реклама

По его словам, Украина больше не может избегать обсуждения вопроса двойного гражданства. Однако этим правом не смогут пользоваться лица с гражданством РФ.

"Мы пережили условия, когда могли говорить, что этого инструмента можем избежать. Мы представили свое предварительное видение, осознанно - только в общих чертах. Чтобы не влиять на дискуссию, я сказал, что никакого двойного гражданства для лиц с российскими паспортами сегодня, пока есть агрессия, не может быть речи", - сказал Климкин.

Он отметил, что все больше политиков в Украине готовы принять участие в этой дискуссии.

"Это позволило бы нам решить несколько очень важных проблем, но нужна откровенная дискуссия", - добавил глава МИД.

Ранее Климкин заявлял, что "двойное гражданство может быть только при четких условиях. Его не смогут иметь военные командиры, оно не дает возможности занимать определенные должности".

Отправить:
Распечатать:
Теги: МИД, гражданство, павел климкин, агрессия, дискуссия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 