Климкин уверен, что ЕСПЧ оправдает Маркива

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Павел Климкин выразил уверенность в том, что Европейский суд по правам человека оправдает бойца Нацгвардии Виталия Маркива. Об этом он заявил во время публичного обсуждения в Veteran Hub, сообщает УНИАН.

"Нам всем понятно, что решения последующих инстанций будут другими, и то, что происходит - это результат сознательных и очень целеустремленных российских усилий и раскрутки", - сказал глава МИД.

Беспокойство Климкина вызывает то, что, пока будет идти обжалование приговора, Маркив проведет "еще некоторое очень серьезное время в тюрьме".

В Италии украинца Маркива обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году и приговорили к 24 годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что полное решение суда в Италии по делу Маркива будет обнародовано в течение 60 дней.

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