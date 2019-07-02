Клюев сам сообщал, что живет в России - ГПУ

Андрей Клюев (фото - LIGA.net)

Бывший глава Администрации президента времен беглого экс-диктатора Виктора Януковича Андрей Клюев сам сообщал о своем местонахождении – в поселке Шульгино Одинцовского района Московской области. Об этом сказал глава управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает Hromadske.

Информацию Клюев сообщал Национальному центральному бюро Интерпола Украины в мае 2019 года. Согласно заявлению, он изменил место жительства, а указанный адрес "для переписки" – поселок Шульгино.

"Стоит отметить, что следователи направляли документы по разным адресам, в том числе в Донецк через Международную курьерскую почту. И эти документы возвращались из-за того, что Клюев там не проживает", - рассказал Горбатюк.

Ранее сегодня стало известно, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Клюева кандидатов в народные депутаты. Хотя, согласно данным Горбатюка, Клюев не жил в Украине в течение последних пяти лет, что обязательно для регистрации в кандидаты согласно украинскому законодательству.

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