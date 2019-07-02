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02.07.2019, 17:51

В Киеве собирают протест против Шария и Клюева

В Киеве собирают протест против Шария и Клюева - Фото
Анатолий Шарий (скриншот из видеозаписи)

Акция начнется сегодня, в 20:00, на Майдане Независимости

В Киеве на Майдане Независимости организовывают протест против регистрации одиозного блогера Анатолия Шария и бывшего регионала и экс-замглавы Администрации экс-президента Януковича Андрея Клюева кандидатами в депутаты. Об этом написал блогер Роман Синицын в Facebook

"Их зарегистрировали, хотя они не жили последние пять лет в Украине и по закону вообще не имени никаких шансов быть зарегистрированными", - пишет Синицын.

Акция начнется сегодня, 2 июля, в 20:00, на Майдане Независимости. 

Ранее сегодня ЦИК зарегистрировала Шария и Клюева кандидатами в нардепы на досрочные выборы.  В комиссии сослались на решение Верховного суда. В суде заявили, что не обязывали ЦИК регистрировать кандидатов. 

До этого ЦИК отказала кандидатам в регистрации, аргументировав это тем, что они не жили в Украине последние пять лет.

Досрочные выборы в Раду пройдут 21 июля.

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Теги: выборы, протест, Андрей Клюев, Анатолий Шарий, роман синицын
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