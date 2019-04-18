Новый телефонный опрос КМИС. Зеленский - 67%, Порошенко - 32%

Коллаж из фото EPA

КМИС обнародовал свежие данные телефонного опроса по поддержке кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского во втором туре выборов.

В ходе исследования респондентам задавался вопрос о том, за кого они будут голосовать во втором туре выборов 21 апреля.

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Распределение ответов респондентов по двухдневным периодам.

Среди тех респондентов, которые пойдут голосовать и определились со своим выбором.

КМИС провел роллинговый опрос с 6 по 18 апреля. Опрос проводился ежедневно, методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В ходе опроса проведено 2600 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 5%.

Вчера днем КМИС опубликовал следующий рейтинг: за Зеленского во втором туре собираются голосовать 48,4% человек среди всех респондентов, за Порошенко - 17%. Среди тех, кто определился со своим выбором, 72,2% избирателей намерены отдать голос за Зеленского, за Петра Порошенко - 25,4%.