Коэн: Трамп потребовал, чтобы Пинчук перевел деньги его фонду

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп лично приказал, чтобы украинский олигарх Виктор Пинчук перевел $150 000 благотворительной организации Трампа вместо того, чтобы оформить их как плату за выступление. Об этом заявил бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, сообщает Голос Америки.

"Я получил указание от Трампа, чтобы контракт был заключен на имя Фонда Дональда Трампа, а не собственно Дональда Трампа за предоставленные услуги", - объяснил Коэн.

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Оплата была проведена за 15-минутное выступление Дональда Трампа на экономической конференции 2015 года. Выступление организовали через интернет.

В апреле прошлого года сообщалось, что офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует российское влияние на выборы президента США в 2016 году, изучает эту транзакцию.

Летом стало известно, что советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон за последний год получил $115 тысяч от фонда Пинчука за участие в двух публичных мероприятиях.