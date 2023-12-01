Когда целью США станет победа Украины, исчезнут причины не давать ATACMS – генерал Ходжес

Бен Ходжес (Фото: U.S. Embassy)

США и другие союзники Украины должны четко заявить, что хотят именно победы Украины, это создаст мощные предпосылки для усиления военной помощи. Об этом сказал бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в интервью Голосу Америки.

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"Соединенные Штаты и наши союзники должны сказать: "Мы хотим, чтобы Украина выиграла!" Когда это станет нашей политикой, тогда больше не будет оправданий по поставкам ATACMS, танков Abrams или F-16. Мы настроены на победу. Это то, что мы должны сделать", – сказал Ходжес.

Генерал отмечает, что он никогда не слышал, чтобы президент Джо Байден или Конгресс заявляли, что хотят именно победы Украины.

"Они говорят: "Мы с вами столько, сколько потребуется". Что это значит? Полагаю, это нерешительность. Не знаю, почему так, мне очень трудно понять, что их останавливает. Думаю, есть определенная обеспокоенность, что Россия может как-то усилиться. Есть некоторая неуверенность, что произойдет, когда Украина победит, а режим Путина рухнет", – пояснил Ходжес.

По ситуации на фронте генерал сказал, что "не хотел бы быть российским рядовым, который сидит в окопе".

"У них ужасная система логистики, их командованию на них наплевать. Поэтому российские солдаты будут ужасно страдать зимой. Я думаю, мы увидим снижение эффективности некоторых их дронов", – сказал генерал.

При этом он уверен, что ВСУ "не собираются снижать темп".

"Они продолжат давить на россиян и на их логистику, потому что не могут дать им ни дня отдыха для укрепления обороны", – отметил Ходжес.

Генерал также сказал, что не понимает, почему Украина после событий 2014 года не наладила адекватное производство боеприпасов, при том, что именно она "в течение десятилетий была сердцем оборонной промышленности Советского Союза". По его мнению, это вполне можно сделать даже во время войны.

Досье Бенджамин "Бен" Ходжес – генерал-лейтенант США в отставке, был командующим армией США в Европе в 2014-2018 годах. Он также командовал американскими войсками в Афганистане, Ираке, служил в Южной Корее и Западной Германии. В настоящее время возглавляет кафедру стратегических исследований в Центре анализа европейской политики. – генерал-лейтенант США в отставке, был командующим армией США в Европе в 2014-2018 годах. Он также командовал американскими войсками в Афганистане, Ираке, служил в Южной Корее и Западной Германии. В настоящее время возглавляет кафедру стратегических исследований в Центре анализа европейской политики.

В августе 2023 года в интервью LIGA.net Ходжес сказал, что США готовы в случае вторжения России в Европу вести с ней войну, а также пояснил возможную реакцию Вашингтона на гипотетическое применение Россией ядерного оружия.

28 ноября Ходжес сказал, что США пока не смогли направить все необходимые усилия на победу Украины, а выделенной помощи хватает только для обеспечения ее выживания.

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