Коли метою США стане перемога України, зникнуть причини не давати ATACMS – генерал Годжес

Бен Годжес (Фото: U.S. Embassy)

США та інші союзники України мають чітко заявити, що хочуть саме перемоги України, це створить потужні передумови для посилення військової допомоги. Про це сказав колишній командувач армії США в Європі генерал у відставці Бен Годжес в інтерв'ю Голосу Америки.

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"Сполучені Штати та інші наші союзники повинні сказати: "Ми хочемо, щоб Україна виграла!" І коли це стане нашою політикою, тоді більше не буде виправдань щодо постачань ATACMS, танків Abrams або F-16. Ми налаштовані на перемогу. Це те, що ми повинні зробити", – сказав Годжес.

Генерал зазначає, що він ніколи не чув, щоб президент Джо Байден чи Конгрес заявляли, що хочуть перемоги України.

"Вони кажуть: "Ми з вами стільки, скільки буде потрібно". Що це означає? Думаю, що є нерішучість. Не знаю чому, але мені дуже важко зрозуміти, що їх зупиняє. Вважаю, що є певна стурбованість, що Росія може якось посилитись. Є певна невизначеність щодо того, що станеться, якщо Україна переможе, а режим Путіна впаде", – пояснив Годжес.

Щодо ситуації на фронті генерал сказав, що "не хотів бути російським рядовим, який сидить в окопі".

"У них жахлива система логістики, їхнім лідерам начхати на них. Тож російські солдати жахливо страждатимуть взимку. Я думаю, що ми побачимо зниження ефективності деяких їхніх дронів", – сказав генерал.

Водночас він упевнений, що ЗСУ "не збираються знижувати темп".

"Вони продовжать тиснути на росіян та їхню логістику, бо не можуть дати їм ні дня відпочинку для зміцнення оборони", – зазначив Годжес.

Генерал також сказав, що не розуміє, чому Україна після подій 2014 року не налагодила адекватне виробництво боєприпасів, бо саме вона "десятиліттями була серцем оборонної промисловості Радянського Союзу". На його думку, це можна зробити навіть під час війни.

ДОСЬЄ Бенджамін "Бен" Годжес – генерал-лейтенант США у відставці, був командувачем армії США в Європі у 2014-2018 роках. Він також командував американськими військами в Афганістані, Іраку, служив у Південній Кореї та Західній Німеччині. Наразі очолює кафедру стратегічних досліджень у Центрі аналізу європейської політики.

У серпні 2023 року в інтерв'ю LIGA.net Годжес сказав, що США готові у разі вторгнення Росії до Європи вести з нею війну, а також пояснив можливу реакцію Вашингтона на гіпотетичне застосування Росією ядерної зброї.

28 листопада Годжес сказав, що США поки що не змогли спрямувати всі необхідні зусилля на перемогу України, а виділеної допомоги вистачає лише для забезпечення її виживання.

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