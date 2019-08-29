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Кого Слуга народа видит в Кабмине: премьер Гончарук назвал список

Кого Слуга народа видит в Кабмине: премьер Гончарук назвал список - Фото
Алексей Гончарук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 20:41

Премьер-министр озвучил кандидатуры на посты министров, которых предлагает партия Слуга народа

Премьер-министр Алексей Гончарук озвучил кандидатуры на посты министров, которых предлагает партия Слуга народа. 

Полный список кандидатур от Слуги народа:

- Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

- Михаил Федоров - вице-премьер-министр - министра цифровой трансформации;

- Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров;

- Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

- Денис Малюська - министр юстиции;

- Оксана Маркарова - министр финансов;

- Алексей Оржель - должность министра энергетики и защиты окружающей среды;

- Владислав Криклий - министр инфраструктуры;

- Алена Бабак - министр развития громад и территорий;

- Анна Новосад - министр образования и науки;

- Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения;

- Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта;

- Юлия Соколовская - министр социальной политики;

- Арсен Аваков - министр внутренних дел;

- Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

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