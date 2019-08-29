Кого Слуга народа видит в Кабмине: премьер Гончарук назвал список

Премьер-министр Алексей Гончарук озвучил кандидатуры на посты министров, которых предлагает партия Слуга народа.
Полный список кандидатур от Слуги народа:
- Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Михаил Федоров - вице-премьер-министр - министра цифровой трансформации;
- Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров;
- Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Денис Малюська - министр юстиции;
- Оксана Маркарова - министр финансов;
- Алексей Оржель - должность министра энергетики и защиты окружающей среды;
- Владислав Криклий - министр инфраструктуры;
- Алена Бабак - министр развития громад и территорий;
- Анна Новосад - министр образования и науки;
- Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения;
- Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта;
- Юлия Соколовская - министр социальной политики;
- Арсен Аваков - министр внутренних дел;
- Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
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