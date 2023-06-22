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Коллаборанты вывезли семьи из Крыма в Россию и ездят к ним в выходные – ОП

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 21:38
Коллаборанты вывезли семьи из Крыма в Россию и ездят к ним в выходные – ОП - Фото
Денис Чистиков (фото: Facebook)

Колаборанты перевезли семьи из временно оккупированного Крыма в Россию и ездят к ним в выходные. Об этом в комментарии Радио Свобода рассказал заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Денис Чистиков.

По его словам, оккупанты не разрешают увольняться тем, кто работает на них в Крыму, угрожая уголовными делами или мобилизацией.

"Коллаборанты и граждане России, работавшие на территории оккупированного Крыма, уже нашли себе пути ухода, – сказал Чистиков. – В частности, известно, что в пятницу после обеда большие очереди на Крымском мосту и в понедельник в первой половине дня также большие очереди, но уже из Краснодарского края в Крым. Поскольку коллаборанты и граждане России вывезли свои семьи на территорию Краснодарского края и Ростовской области и в выходные ездят к ним отдыхать".

Он добавил, что удары по Чонгарскому мосту вызвали "волну негатива" в оккупированном Джанкое.

"Часть семей в Джанкое – это семьи военнослужащих и служащих ФСБ и других служб, работающих на пунктах пропуска в Джанкое. Они также начали обсуждать, что начинают волноваться за своих родных и что местонахождение на пунктах пропусков опасно", – сказал он.

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Наталья Медведева
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КрымЧонгарденис чистиков
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