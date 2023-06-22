Колаборанти вивезли сім'ї з Криму до Росії та їздять до них у вихідні – ОП

Колаборанти перевезли сім'ї з тимчасово окупованого Криму до Росії та їздять до них у вихідні. Про це у коментарі Радіо Свобода розповів заступник постійного представника президента України у Криму Денис Чистіков.

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За його словами, окупанти не дозволяють звільнятися тим, хто працює на них у Криму, погрожуючи кримінальними справами чи мобілізацією.

"Колаборанти та громадяни Росії, які працюють на території окупованого Криму, вже знайшли собі шляхи відходу, – сказав Чистіков. – Зокрема, відомо, що у п'ятницю після обіду великі черги на Кримському мосту та у понеділок у першій половині дня також великі черги, але вже з Краснодарського краю до Криму. Оскільки колаборанти та громадяни Росії вивезли свої сім'ї на територію Краснодарського краю та Ростовської області та у вихідні їздять до них відпочивати".

Він додав, що удари по Чонгарському мосту викликали "хвилю негативу" в окупованому Джанкої.

"Частина сімей у Джанкої – це сім'ї військовослужбовців та службовців ФСБ та інших служб, які працюють на пунктах пропуску у Джанкої. Вони також почали обговорювати, що починають хвилюватися за своїх рідних і що місцеперебування на пунктах пропуску небезпечне", – сказав він.

Вранці 22 червня 2023 року мостами в Чонгарі, що з'єднують материкову частину України та Крим, було завдано ракетних ударів.

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